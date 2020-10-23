Минздрав обновил карантинный список стран — 38 в «красной» зоне

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран зеленой и красной зон по уровню распространения коронавируса.

Как передает Укринформ, перечень доступен на сайте Минздрава.

В нем приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. В частности, указанная информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Согласно обнародованной информации, в Украине по состоянию на 23 октября этот показатель составляет 200,8 случая на 100 тысяч населения, и страна отнесена к зеленой зоне.

В красную зону входит 38 стран, в том числе Андорра, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Франция, Аргентина, Словения, Швейцария, Великобритания, Испания, Словакия, Хорватия и другие.

В то же время в отношении 13 стран нет данных о заболеваемости COVID-19.