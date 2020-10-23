Продюсер Тополи заявил, что Хомчак лично дал указание призвать музыканта в армию

Продюсер группы «Антитела» Сергей Вусык заявил, что на текущий момент фронтмен музыкального коллектива Тарас Тополя не получил повестки о призыве на воинскую службу. Об этом он сказал в комментарии 24 каналу.

«Пока официально у нас нет этих бумаг. На словах нам сказали, что каким-то образом его пытаются призвать на службу, как офицера ВСУ, который есть в запасе. Хотя Тарас не офицер, а рядовой солдат», — сказал Вусык.

Продюсер также подчеркнул, что инициатором призыва Тополи стал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

«Мы в этом уверены. И военные, и неравнодушные, которые не могут этого открыто делать, помогают… Нам прямо сказали, что это он дал указание сделать все, чтобы Тарас Тополя стал его подчиненным», — добавил он.

Среди прочего Вусык отметил, что подготовка к призыву Тараса Тополи велась тайно, при этом к ней не причастны представители МВД или Офиса президента.