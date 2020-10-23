Стоимость Tesla достигнет 2 трлн долларов через 10 лет: ведущий инвестор дал смелый прогноз

Основатель инвестиционной компании Baron Capital миллиардер Рон Бэрон представил прогноз по дальнейшему развитию бизнеса Илона Маска. Он ожидает, что производитель электромобилей Tesla в течение следующих 10 лет вырастет в пять раз. Другое предприятие Маска – SpaceX – тоже ждет стремительный рост.

Акции Tesla с начала 2020 года подорожали на 450%. По мнению гендиректора Baron Capital, ценные бумаги автопроизводителя будут расти и дальше. В частности, Рон Бэрон прогнозирует рост стоимости акций Tesla еще на 400% от нынешнего уровня. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

Перспективы бизнеса Илона Маска: прогнозы

Бизнесмен предполагает, что в ближайшие 10 лет рыночная капитализация компании Илона Маска достигнет 2 триллионов долларов. Сам Бэрон начал инвестировать в акции Tesla еще 2016 года, когда один актив производителя электромобилей стоил 40 долларов.

Миллиардер утверждает, что инвестируя в компанию, не нужно концентрировать внимание на стоимости ее активов, а стоит смотреть – как развивается ее бизнес в целом.

Когда мы вкладывали деньги в Tesla, она стоила 40 миллиардов долларов. Сегодня ее рыночная капитализация — более 400миллиардов долларов,– отметил Рон Бэрон в интервью CNBC.

Председатель Baron Capital считает, что уровень продаж электрокаров компании Илона Маска возрастет до 500-800 миллионов долларов. Еще одно перспективное направление деятельности Tesla – производство аккумуляторов.

Также Рон Бэрон видит большой потенциал в развитии и другой компании Илона Маска – SpaceX.

По моему мнению, у SpaceX есть шанс стать такой же большой компанией, как и Tesla. В последующие несколько лет я буду говорить с вами о SpaceX гораздо больше, чем делаю это сегодня,– добавил инвестор.

Инвестиции компании Рона Бэрона в Tesla

Общий размер активов Baron Capital составляет 39,9 миллиарда долларов. Согласно данным MarketWatch, по состоянию на 30 сентября инвестиционная компания является владелицей более 7,3 миллиона акций Tesla (средняя стоимость покупки акции – 43,07 доллара за одну штуку).