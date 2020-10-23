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В Армении призывают не покупать украинские товары

23.10.2020

В социальных сетях Армении развернули новую акцию: граждане призывают во время покупок отдавать предпочтение товарам армянского производства и избегать не только турецкой, но и украинской продукции.

Об этом сообщает “Sputnik Армения”.

Так, после решения армянского правительства о запрете импорта турецких товаров среди потребителей возникла новая волна возмущения, теперь они призывают бойкотировать украинскую продукцию. Широко распространяется акция “Не покупайте украинские товары” в социальной сети Facebook.

“Тем самым вы вооружаете турок. Двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся в Украине”, – пишут участники акции.

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