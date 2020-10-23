Шість доріг України віддадуть в концесію

Але дороги при цьому не будуть платними. Ну, принаймні, так кажуть представники влади.

Розмови про появу платних доріг, як це працює багато де в Європі, в Україні ведуть вже давно. І ось новий етап.

29 жовтня презентують першу програму державно-приватного партнерства, де продемонструють перші пілотні проекти можливих концесійних доріг.

Мова йде про такі дороги

– ділянка М-03 між Борисполем та Полтавою;

– ділянка М-06 між Києвом та Рівним;

– дорога яка поєднує Дніпро, Кривий Ріг та Миколаїв (М-04 + Н-11);

– дорога Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07 + М-19);

– дорога Харків-Дніпро-Запоріжжя (М-29 + M-04 + M-18);

– ділянка М-14 між Херсоном та Миколаєвом.

Але найважливіше для простих автовласників те, що концесійні дороги не будуть платними. Поки що. Влада каже, що розуміє – у людей немає додаткових коштів платити за рух цими дорогами, тому з концесіонерами будуть домовлятись про інші джерела доходів.