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Генерал США: Грузия готова стать членом НАТО, Украина – нет

23.10.2020

В настоящее время Грузия готова членом НАТО. В отличие от Украины. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Об этом сообщает «Европейская правда».

Выступая во время Киевского форум по безопасности-2020, офицер отметил, что Грузия уже должна стать членом Альянса, но «для Украины это займет немного больше времени».

При этом Ходжес не сомневается в том, рано или поздно, но Украина тоже будет членом НАТО «как несколько лет назад об этом говорил президент Буш».

Для этого государству нужно «пройти еще немного пути» в деле интеграции с Альянсом.

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