Во Львове хотят запретить дизельные автомобили

Львовский городской совет предлагает полностью запретить дизельные автомобили на улицах города. Соответствующее предложение подготовило управление экологии Львовского городского совета, передает Zaxid.net.

В частности, предложенные меры предполагают запретить въезжать во Львов автомобилям, которые работают на некачественном топливе или на двигателях без нейтрализаторов выбросов. В планах у мэрии до 2030 года запретить въезд в город дизельных автомобилей.

В свою очередь руководительница управления экологии Львовского горсовета Александра Сладкова отмечает, что для реализации указанной программы необходимы законодательные изменения на государственном уровне.

«Это рамочная программа мер, способствующих улучшению качества воздуха. Но городской совет не имеет никаких полномочий принимать таких решений», — сказала она.