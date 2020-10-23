Как в хоррор-игре: В Сети показали жуткие условия в инфекционной больнице под Харьковом

В Сети обнародовали видео, снятое в инфекционной больнице в городе Изюм на Харьковщине. На нем показаны ужасающие условия в медучреждении. Об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News.

«Нет, это не новая часть Outlast (игра в жанре хоррор, — ред.), а обычная инфекционная больница в Изюме. Мотивация не заболеть лучше любых коронасводок», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть голые стены больницы с облупившейся краской, плитку на полу советских времен и старую мебель.

Добавим, что Харьковская область находится в лидерах по наибольшему количеству выявленных случаев коронавируса.