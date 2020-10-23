Жодна виборча дільниця не забезпечена вимірювачами температури та дезінфекторами – Денісова

На ранок 23 жовтня жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для температурного скринінґу й дезінфекторами.

Про це на брифінгу заявила Уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова на брифінгу.

«На сьогодні жодна дільниця не забезпечена [температурним] скринінґом і дезінфекційними розчинами», – наголосила омбудсманка.

За її словами, на виборчих дільницях запевняють, що вже сьогодні їх забезпечать усім необхідним.

Денісова повідомила, що в день виборів її представники моніторитимуть ситуацію на дільницях щодо дотримання епідеміологічних правил.

«Ми будемо перевіряти 25 жовтня, як реалізуються карантинні заходи, щоб людина потрапляла на дільницю тільки в масці, щоб, безумовно, був скринінґ температурний», — зазначила омбудсманка.