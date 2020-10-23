Назван простой способ определить свой биологический возраст

Норвежские ученые разработали метод, позволяющий определить биологический возраст человека без использования сложной медицинской аппаратуры. Достаточно ответить на три вопроса о физической активности, указать возраст, индекс массы тела и частоту пульса в покое, чтобы получить важный показатель – максимальное потребление кислорода тканями организма. Сопоставив его с возрастными нормами, можно сделать вывод о биологическом возрасте, а также оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Максимальное потребление кислорода является точным индикатором состояния сердца и сосудов. Норвежские ученые протестировали 4,6 тысяч здоровых людей в возрасте от 20 до 90 лет. Они установили, что среднее потребление кислорода составляет 35 мл/кг/мин у женщин и 44 мл/кг/мин у мужчин. Каждое десятилетие этот показатель снижается на 7% у обоих полов. Физическая активность оказывает значительное влияние на максимальное потребление кислорода. Например, мужчина 20-29 лет, ведущий пассивный образ жизни, потребляет 47 мл/кг кислорода в минуту. Показатель составляет столько же, сколько у физически активного мужчины 50-59 лет. Люди с максимальным потреблением кислорода ниже возрастной нормы больше подвержены различным заболеваниям. Например, снижение на 5 мл/кг/мин приводит к увеличению на 56% риска метаболического синдрома – предвестника сахарного диабета. На основе полученных данных ученые разработали опросник, который позволяет оценить максимальное потребление кислорода. Каждый желающий может оценить свой реальный возраст на сайте проекта World Fitness Level.

Люди одного возраста могут выглядеть по-разному, такие различия связаны с биологическим возрастом, который может отличаться от фактического.