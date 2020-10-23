СБУ втайне от Авакова провела массовые обыски в «Нацкорпусе» и «Азове»

Правоохранители провели около 50 одновременных обысков у крупных националистических организаций.

Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили юрист Андрей Портнов и источники «Страны».

По данным Портнова, в ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы.



«Стране» от источников в СБУ стали известны подробности этой спецоперации.

По их данным, было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии «Национальный корпус» и движения «Азов». Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире.

Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.

Готовятся подозрения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса – 255 (создание преступной организации), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).



По данным источников «Страны», спецоперация проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.