Жеваго идет на блок

Фирмы, не чуждые беглому олигарху, всячески срывают продажу ФГВФЛ долгов его предприятий, чтобы те почили в бозе вместе с банком “Финансы и кредит”

5 октября Фонд гарантирования вкладов физлиц продавал кредиты банка “Финансы и кредит”, залогами по которым выступает недвижимость в Днепре и Крыму. Среди последней, например, старые заводские базы отдыха и Керченский судостроительный завод “Залив”, которым до аннексии полуострова управлял экс-нардеп Константин Жеваго. Он же владел банком “Финансы и кредит”, перешедшим после банкротства в 2015 году к ФГВФЛ.

На торги, с начальным ценником 191 млн грн, пришли два участника – ООО “ФК “Финтакт” и ООО “ФК “Макси капитал групп”. Они сделали почти одинаковые ставки – 83 и 85 млн грн – и не торговались в ходе самого аукциона.

Бенефициарами “Финтакта” указаны Олег Артеменко и Николай Похилько. Артеменко раньше был начальником одного из управлений в банке “Финансы и кредит” и числился членом наблюдательного совета СК “Омега”, подконтрольной Жеваго. Работал в его банке и Николай Похилько, представляя финучреждение в комитете Ассоциации “Украинские фондовые технологии”.

Второго участника аукциона – ООО “Макси капитал групп” – еще до недавних пор возглавлял Руслан Балабан. Широкой общественности эта фамилия стала известна совсем недавно. В начале 2020 года выяснилось, что счета государственного “Укртрансгаза” заблокированы в судах по искам киевского ООО “Фин-инвест”, которое возглавлял упомянутый Балабан. В 2019 году к нему перешли права требования с “Укртрансгаза” на 2,3 млрд грн, которые якобы образовались еще в 90-ых годах из-за небаланса по поставке газа между госкомпанией и ЧАО “Укрэнергосбыт”, подконтрольной структурам Жеваго.

По данным “ОЛИГАРХА”, и “Фин-инвест” и “Укрэнергосбыт” одновременно представлял в судах один и тот же юрист. То, что за новым держателем долгов также стоят интересы Жеваго, также заявлял глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.

На фото – Константин Жеваго

Впрочем, октябрьский аукцион на “Прозорро.Продажі” привлекает интерес не столько составом участников, сколько интересной стратегией, которую выбрала сторона Константина Жеваго, чтобы защитить свой бизнес.

По данным Нацбанка, объем инсайдерских кредитов в банке “Финансы и кредит” достигал 70% или 22 млрд грн. С 2018 года ФГВФЛ постепенно продает их на аукционах. И когда их покупает третья сторона, для Жеваго это оборачивается плохо. Например, среди прочих, долги его шинного завода “Росава” выкупила “Инвестохиллс” экс-главы “Альфа-Банка” Андрея Волкова и сейчас стороны на смерть бьются в судах.

В случае с упомянутым аукционом по продаже прав на активы в Днепре и Крыму вышеописанный сценарий не повторился. Но и желания Жеваго платить не наблюдается. По информации “ОЛИГАРХА”, сразу после аукциона “Укрэнергосбыт” обратился в суд с требованием отменить его результаты и в качестве обеспечительной меры попросил запретить подписывать договора.

Обычно такая тактика применяется, чтобы отменить невыгодные результаты аукциона. Дизайн Прозорро спроектирован так, что компании не знают, кто еще придет на торги и чтобы выиграть их или не дать выиграть кому-то другому, вынуждены сразу делать высокую ставку. Отказаться потом подписывать договор тоже нельзя. В таком случае победитель лишиться гарантийного обеспечения – в этом случае 10% или чуть больше 8 млн грн.

За доказательствами такой стратегии далеко ходить не надо. В марте 2020 года ФГВФЛ продавал пул активов банков в составе которого права требований на 5 млрд грн, из которых 4 млрд – долги перед “Финансы и кредит”. Упомянутая “Фин-инвест” (к которой перешли права на долг “Укртрансгаза”) тогда оказалась единственным участником, поставившим сходу ценовое предложение в размере 216 млн грн. Поскольку интереса к этому пулу больше никто не предъявил, ставку “Фин-инвеста” можно смело считать завышенной. А учитывая, что за отказ подписывать договор в этом случае “Фин-инвест” потеряет залоговые 49,2 млн грн, уже спустя пару дней после аукциона иск в Хозсуд Киева с требованием отменить его результаты подало уже знакомое ЧАО “Укрэнергосбыт”.

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