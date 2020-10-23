Витренко заявил, что результаты аудита “Нафтогаза” должны рассмотреть в СНБО

Результаты проверки НАК “Нафтогаз Украины” должны быть рассмотрены на Совете национальной безопасности и обороны, который и принял решение о ее проведении. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из поста бывшего топ-менеджера “Нафтогаза” Юрия Витренко, размещенного на его странице в Facebook.

По его словам, в аудите речь идет не только о “формальных” нарушениях, а и о вполне реальных потерях государства.

“Прочитав выводы аудиторов я не нашел достаточных оснований отрицать, что эта проверка была объективной, незаангажированной, и выводы о нарушении были обоснованными”, – пишет Витренко.

“Во-первых, из документа видно, что государственные аудиторы учли много замечаний со стороны Нафтогаза. Это показывает большую лояльность к Нафтогазу, поскольку государственные проверяющие зачастую не очень любят учитывать замечания компаний к своим актам проверок”, – заявил экс-сотрудник “Нафтогаза”.

По его словам, государственные аудиторы предоставляют детальное обоснование своих выводов относительно выявленных нарушений. “То есть у них есть конкретные аргументы, основания, факты, доказательства”, – считает Витренко.

“Значительная часть нарушений была выявлена уже относительно давно, а отдельные попытки Нафтогаза обжаловать выводы госаудита в суде были неудачными. То есть это не выглядит как нечто “с потолка взятое” и на “скорую руку” созданное под заказ чтобы “наехать” на Нафтогаз”, – добавляет Витренко.

Он удивляется, что до сих пор нет реакции Кабинета министров.

“Было бы логично, если бы эти результаты проверки были рассмотрены на Совете национальной безопасности и обороны, который и принял решение о ее проведении. Передача этих материалов в фискальные и правоохранительные органы – это параллельный путь, достаточно длинный, он не может подменять принятия немедленных решений Кабмином/СНБО по результатам проверки”, – резюмировал Витренко.