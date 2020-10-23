Гонтарева подала в Лондоне ходатайство об отклонении иска Суркисов

Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила о том, что подала ходатайство в Высокий суд Лондона об отклонении иска Игоря Суркиса и офшорных компаний против нее и Петра Порошенко. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из ее интервью НВ.

Гонтарева подала ходатайство об отклонении иска Игоря Суркиса и шести офшорных компаний, входящих в орбиту контроля семьи Суркисов.

«Потому что это нонсенс и глупость и ходатайство будут рассматривать, по-моему, 23 марта 2021 года. По этому делу идет процесс обмена документами. Они в очередной раз попросили время до конца месяца для того, чтобы ответить на то, что мы им написали. Потому что вы помните, было решение по Суркисам Верховного суда Украины и это решение почему-то, я не могу вам объяснить почему, оно было 15 июня, а опубликовали его только две недели назад. И понятно, что и Минфин, и Нацбанк все очень радовались, что связанность (Суркисов с ПриватБанком до его национализации — Ред.) подтвердили. На самом деле этот суд вообще ничего не подтвердил, а лишь отправил в другую юрисдикцию. По сути, рассматривать это дело с нуля. То есть, на самом деле он ничего не подтвердил, но как минимум то, что вот в этом своем иске писали здесь в Лондоне Суркисы, это ничего не соответствует действительности», — сказала она.

Гонтарева уверена, что ее привлекли к этому иску с целю получения юрисдикции Высокого суда Лондона. «Я была в шоке, потому что у меня нет сомнений для каких целей меня туда привлекли. Из 200 пунктов, описанных в иске, я встречаюсь ровно в одном пункте № 31, в котором описано исполнение моих служебных обязанностей как главы Нацбанка. Они меня туда вписали как якорного обвиняемого исключительно для того, чтобы получить юрисдикцию Лондонского суда, потому что я английский резидент», — рассказала она.

Как сообщалось, суть иска Сурксисов к Порошенко была озвучена изданием Зеркало Недели. Как утверждают журналисты ЗН, ссылаясь на свои источники, Суркисы подали иск против экс-президента Петра Порошенко в Лондонский суд из-за того, что он передумал покупать у них почти 25% телеканала 1+1 за $140 млн, так как хотел использовать для получения этой доли канала национализацию ПриватБанка.

«Даже если допустить, что он (Порошенко — Ред.) это делал, то он так хорошо за нашей спиной прятался, что наша спина не была об этом проинформирована. Вот об этом мое ходатайство, что я действовала везде в соответствии с законом, — сказала Гонтарева. — Вы же помните, как происходила национализация Приватбанка? У нас же есть закон, в этом законе прописаны девять критериев определения связанных лиц, кроме того, есть комитет, в составе 20 человек, которые им руководствовались. Я на уровне правления видела только общую картину. Приплетать меня — полный нонсенс».