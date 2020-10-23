Повінь – зміна системи

Menu
Close

Український виробник створив рефрижераторний фургон на базі ISUZU

23.10.2020

Український виробник створив рефрижераторний фургон на базі ISUZU

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, новинка оснащуватиметься дизельним мотором потужністю 155 к.с.

Компанія Polycar представила свою нову роботу – рефрижераторний фургон, виготовлений на базі вантажного авто ISUZU марки NQR90L-K. Автомобіль оснащений дизельним агрегатом потужністю 155 кінських сил, з обертовим моментом 419 Нм, колісна формула 4х2, кабіна стандартна укорочена 3-х місна однорядна. Загальна вантажопідйомність шасі, заявлена ​​виробником, 6,46 т.

Зазначене шасі оснащено ізотермічним фургоном бескаркасного типу з загальними лінійними розмірами:

  • довжина 500 мм;
  • ширина 2100 мм;
  • висота 2000 мм.

Фургон встановлений на платформу, виготовлену зі спеціального алюмінієвого профілю з гвинтовими кріпленнями до рами з попередньо встановленими демпфірувальними елементами. Також фургон по стикових лініях окантований анодованим алюмінієм.

Стінки фургона являють собою конструкцію з сендвіч-панелей з термоізолюючим шаром з пінополістиролу екструдованого типу.

Ізоляційний шар передбачений також в стелі і в підлозі фургона. Підлога з внутрішнього боку оброблена шаром вологостійкої бакелітової фанери. По периметру підлоги встановлена ​​відбортовка з листового профільованого алюмінію. Стики між стінками і стелею зсередини окантовані алюмінієвим профілем.

Читайте також:   Суд виправдав лідера жіночого сепаратистського руху з Харкова
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *