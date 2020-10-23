Український виробник створив рефрижераторний фургон на базі ISUZU

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, новинка оснащуватиметься дизельним мотором потужністю 155 к.с.

Компанія Polycar представила свою нову роботу – рефрижераторний фургон, виготовлений на базі вантажного авто ISUZU марки NQR90L-K. Автомобіль оснащений дизельним агрегатом потужністю 155 кінських сил, з обертовим моментом 419 Нм, колісна формула 4х2, кабіна стандартна укорочена 3-х місна однорядна. Загальна вантажопідйомність шасі, заявлена ​​виробником, 6,46 т.

Зазначене шасі оснащено ізотермічним фургоном бескаркасного типу з загальними лінійними розмірами:

довжина 500 мм;

ширина 2100 мм;

висота 2000 мм.

Фургон встановлений на платформу, виготовлену зі спеціального алюмінієвого профілю з гвинтовими кріпленнями до рами з попередньо встановленими демпфірувальними елементами. Також фургон по стикових лініях окантований анодованим алюмінієм.

Стінки фургона являють собою конструкцію з сендвіч-панелей з термоізолюючим шаром з пінополістиролу екструдованого типу.

Ізоляційний шар передбачений також в стелі і в підлозі фургона. Підлога з внутрішнього боку оброблена шаром вологостійкої бакелітової фанери. По периметру підлоги встановлена ​​відбортовка з листового профільованого алюмінію. Стики між стінками і стелею зсередини окантовані алюмінієвим профілем.