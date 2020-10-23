МВД просит ректора вуза наказать вандала, осквернившего мемориал Героев Небесной Сотни

Министерство внутренних дел обратилось к ректору Госуниверситета телекоммуникаций Владимиру Толубко с просьбой наказать их студента, учинившего акт вандализма на алее Героев Небесной Сотни в Киеве, сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Из опубликованного им документа следует, что вандала зовут Илларион Борисенко. Последний – студент, 1998 года рождения, обучающийся на третьем курсе.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

«…просим принять меры дисциплинарного воздействия согласно действующему законодательству», — сказано в обращении.