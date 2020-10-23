В Виннице кандидатка от «слуг» матами призвала бороться с «ж*дизмом»

Кандидатка в депутаты горсовета Винницы от «Слуги народа» Елена Жучинская опубликовала нецензурное видеообращение, назвав «ж*дизмом» то, что ее оштрафовали за парковку в неустановленном месте.

Видео с возмущениями по поводу штрафа она выложила в свой Instagram-аккаунт. Запись очень быстро разошлась по пабликам в разных соцсетях.

Пользователей поразило обилие нецензурной лексики в монологе кандидатки в депутаты.

«Я только что ох**ла, б**ть. Я стояла на разметке, б**ть, в центре города, на месте для парковки. Эти пи****сы, на**й, б**ть, эта «Муницыпальная варта» – конченые, б**ть, просто пи***ц. Наклеили мне, на**й, штраф. Я… Всмысле, б**ть? Это что за на**й, б**ть? Пи***ц, б**ть. А как, на**й, справляться с этим жидизмом, б**ть, вечным?» – сказала Жучинская.

Осторожно, видео 21+!

Несмотря на возмущение граждан, Жучинськая опубликовала несколько скриншотов публикаций с негодованием, отметив, что ей все равно («Ребят, ну мне правда по**й»).

Более того, это якобы помогает ей проводить «крутую рекламную кампанию».







На новостном портале Объединенной еврейской общины Украины «JewishNews» 22 октября сообщили, что они исследуют высказывания Елены Жучинский на предмет антисемитизма и могут обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по 161 статье УК Украины (разжигание межнациональной розни).