Ценим как Украину, так и Россию, – Цепкало у Шустера отказалась признать оккупацию Крыма

Супруга и лидер штаба белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника отказалась признать оккупацию Крыма Россией.

Во время включения по видеосвязи в эфире «Свободы слова Савика Шустера» в пятницу, 23 октября, ведущий попросил ее озвучить свою позицию относительно агрессии РФ в Украине.

«Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос освободить страну от оккупации Лукашенко», – ушла от ответа Цепкало.

Она заявила, что Беларусь лишь готова «быть площадкой переговоров».

«Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией», – добавила она, заявив, что для нее главное «добрососедские отношения» с двумя государствами.

При этом она захотела, чтобы украинская власть не поддерживала режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.