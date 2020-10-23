В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от «Радикальной партии Олега Ляшко» Владимира Барну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте говорится в сообщении Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил хулиганские действия в отношении кандидата на должность мэра Тернополя.

«Происшествие случилось в четверг, 22 октября, около 18:43 в Тернополе на улице Елены Кульчицкой. Полицейские устанавливают лицо, причастное к противоправным действиям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от одного из кандидатов на должность мэра Тернополя о том, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения и облил лицо зеленкой. В это время заявитель выходил из помещения одного из телеканалов.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели место происшествия, установили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли видео с камеры наблюдения. Отмечается, что подозреваемый худощавого телосложения был в защитной маске.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.296 УК — хулиганство.

Глава Тернопольской областной организации «Радикальной партии Олега Ляшко» Богдан Яциковский сообщил в Facebook, что нападение совершили на кандидата на должность мэра Владимира Барну.

«Только что нашего кандидата на должность мэра Тернополя Владимира Барну после эфира на местном ТВ облили без объяснений зеленкой и нанесли телесные повреждения в лицо. Вызвали скорую и полицию. Детали позже», — написал Яциковский.

Он добавил, что у Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.

«Требуем от областной полиции объективного расследования и привлечения к ответственности человека, совершившего преступление», — отметил Яциковский.