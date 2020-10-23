Харьков разрешил работу кинотеатров и тренировки сборных, несмотря на «красную» зону карантина

Несмотря на «красную зону» карантина, в Харьковской области с соблюдением ограничений разрешили работу кинотеатров и тренировки сборных.

Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер написал на своей странице в Facebook.

«Среди изменений — разрешаем работу кинотеатров с соблюдением всех карантинных ограничений и проведение учебно-тренировочной работы спортсменов области, входящих в состав национальных сборных команд Украины по различным видам спорта», — указано в сообщении.

По его словам, в «красную зону» карантина попали города Харьков, Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы.