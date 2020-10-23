Задержаны воры и убийцы, за которых хлопотали нардепы Ляшко

В Хмельницком задержана группировка квартирных воров — жителей города Мариуполь, в которую входили братья Ренат и Родион Харакоз. Вместе с отцом они обвиняются в совершении трех убийств на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Dетектив-Infо со ссылкой на информированный источник.

По его словам, среди лиц, задержанных 16 октября 2020 г. силами оперативников УКР Винницкого главка полиции и КОРД, которым инкриминируется совершение ряда квартирных краж на территории Винницкой и других регионов Украины (ч.3 ст.185 УК Украины), находились братья Харакоз и Евгений Глазков.

Согласно официальному сообщению, изобличению членов ОПГ предшествовало совершение ими очередного преступления: 12 октября в полицию поступило сообщение от жителя одного из сел Винницкого района о краже ювелирных украшений из его здания.

Правоохранители выяснили, что в данном случае работали “гастролеры”, которые на несколько суток прибыли в Винницу, а впоследствии — выехали в Хмельницкий. Именно здесь силовики “прихватили” Глазкова и Харакоз, которые также выступают в качестве обвиняемых в громкой истории, которая всколыхнула Донецкую область в начале 2010-х годов.

Речь идет о трех убийствах, совершение которых инкриминировали этническим грекам Родиону и Ренату Харакоз, а также их отцу — Виталию Николаевичу.



(Слева направо: Родион, Виталий и Ренат Харакозы, фото образца 2009 года)

Их задержали осенью 2010 года по обвинению в жестоких убийствах жителей поселка Большая Новоселка: якобы они задушили Сергея Харабаша, а на следующий день — преследовали на автомобиле и застрелили супругов Владимира Халабузаря и Светлану Боенко.

23 сентября 2011 г. Волновахский районный суд Донецкой области приговорил Виталия Харакоза и его старшего сына Рената к пожизненному заключению с конфискацией имущества, а Харакозу-младшему назначил наказание в виде 13 лет тюрьмы.

Подсудимые обжаловали это решение, после чего их дело было направлено в Мариуполь на новое рассмотрение. Эти обстоятельства совпали с событиями Евромайдана, после чего история Харакоз приобрела политическую окраску.

Согласно сообщениям СМИ, фамилии “гангстеров из Большой Новоселки” попали в перечень так называемых “политических заключенных”, освобождения которых начали добиваться после смены власти в Украине.

15 декабря 2014 г. накануне рассмотрения скандального производства в Приморский районный суд Маруполя прибыли народные избранники от Радикальной партии Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько, Андрей Лозовой, а также представители батальона “Святая Мария”.

В дальнейшем произошла “оживленная дискуссия”, по результатам которой председательствующий по делу Игорь Сараев обратился с заявлением к правоохранителям о его избиении.

Из материалов судебного реестра следует, что в дальнейшем, 17 октября 2018 г., Харакозы были оправданы в части обвинений в убийствах вследствие признания недопустимой части доказательств. Прокуратура обжаловала это решение. Оправдательный приговор устоял в апелляционной инстанции. Однако 5 августа 2020 г. прокуратура Донецкой области сообщила, что Верховный суд отменил оправдательный приговор, а по решению кассационной инстанции, в их деле назначено новое апелляционное рассмотрение.