Суд арестовал юного водителя, убившего подполковника гражданской защиты и его дочь в пьяном ДТП

Киевский суд Харькова арестовал подозреваемого в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибли полковник службы гражданской защиты и его дочь.

Об этом в пятницу, 23 октября, информирует пресс-служба полиции в Харьковской области.

«Водитель арестован на 60 суток без права внесения залога», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в отношении водителя Toyota, который подозревается в совершении преступления, уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.