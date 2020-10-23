В Киеве катерам запретили проплывать под Подольским мостом

В Киеве с 26 октября по 7 ноября будет производиться монтаж пролетных строений заезда на Подольско-Воскресенский мост. В связи с этим в акватории Киевского речного порта в этот период будет запрещена навигация.

Об этом в пятницу, 23 октября, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Монтаж продлится с 26 октября по 7 ноября. На это время будет запрещена навигация водного транспорта в акватории Гаванской залива (Киевский речной порт). Работы относятся к категории повышенной опасности. Привлекут специальные плавсредства и технику повышенной грузоподъемности», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что монтировать пролетные строения заезда на мост будут с улиц Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал и Верхний Вал.