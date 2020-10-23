Українсько-американська компанія запустить на орбіту супутник

Українсько-американська компанія EOS Data Analytics запустить разом із південноафриканською компанією Dragonfly Aerospace супутник із двома мультиспектральними камерами на низьку навколоземну орбіту у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал SpaceWatch.Global.

У EOS Data Analytics стверджують, що ці камери будуть корисними для комерційної сільськогосподарської галузі.

“Мультиспектральні знімки дуже важливі для моніторингу змін навколишнього середовища. Вони дозволяють проводити регулярні спостереження на окремих територіях та точно локалізувати зони руйнівного впливу людини на природу”, – додали у компанії.

В українсько-американській компанії також зазначили, що ця технологія сприяє своєчасному реагуванню на найменші зміни у користуванні землі або покритті землі та допомагає запобігти небажаним наслідкам як у певному регіоні, так і в усьому світі.

“Інтеграція цих мультиспектральних даних зображень у роботу EOS Crop Monitoring забезпечить ще більше можливостей для точного землеробства. Завдяки візуалізованим даним із супутника компанії фермери зможуть точно відстежувати та аналізувати найважливіші показники стану ґрунту та врожайності”, – додали у EOS Data Analytics.

Компанія EOS Data Analytics має головні офісом у США, Каліфорнія, та центрами розробки в Україні – Київ, Дніпро, Харків Запоріжжя. Компанія спеціалізується на пошуку, обробці та аналізі даних віддаленого зондування землі.