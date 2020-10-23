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Резников: белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму

24.10.2020

Белорусская оппозиция должна четко выразить свою позицию относительно российской оккупации Крыма. От позиции белорусской оппозиции по агрессии России зависит, поддержит ли ее Украина.

Об этом заявил вице-преьмер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Вы (белорусская оппозиция — ред.) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс — это Украина»,- обратился он к оппозиционеру Веронике Цепкало.

Со своей стороны Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

«Давайте об этом вопросе поговорим позже. У нас сейчас главный вопрос — это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной», — отметила она.

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