Резников: белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму

Белорусская оппозиция должна четко выразить свою позицию относительно российской оккупации Крыма. От позиции белорусской оппозиции по агрессии России зависит, поддержит ли ее Украина.

Об этом заявил вице-преьмер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Вы (белорусская оппозиция — ред.) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс — это Украина»,- обратился он к оппозиционеру Веронике Цепкало.

Со своей стороны Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

«Давайте об этом вопросе поговорим позже. У нас сейчас главный вопрос — это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной», — отметила она.