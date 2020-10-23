В правительстве назвали условие проведения местных выборов на Донбассе

Местные выборы на оккупированных и прифронтовых территориях Донбасса состоятся после обеспечения условий безопасности. Только после этого там состоятся выборы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Как только по вопросам безопасности будет понятно, что там (на Донбассе — ред.) можно проводить выборы, то они там будут проведены и будут избраны городские головы», — сказал министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию исключил проведения в этом году местных выборов на оккупированном Донбассе.

Кроме того, недавно Соединенные Штаты поддержали позицию украинской власти по проведению выборов на Донбассе после его деоккупации и восстановления контроля над границей с Россией.