В США возбудят дело против Facebook за скупку компаний-конкурентов

По результатам расследования нарушений антимонопольного законодательства со стороны американских технологических гигантов, правительство США намерено судиться не только с Google, но и с Facebook.

Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая более года вела расследование в отношении компании, поддержала подачу иска против Facebook. Тем не менее, окончательное решение должны принять пять руководителей правительственного органа.

В частности, FTC пыталась установить, было ли целью покупки Instagram и WhatsApp устранение рисков конкуренции с их стороны. Хотя FTC ранее проверяла сделки и одобрила их, у комиссии есть право пересмотреть свое решение, если суд выявит нарушение антимонопольного законодательства.

На данный момент группа генеральных прокуроров штатов во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка также проверяют деятельность Facebook. Сейчас у FTC есть возможность направить иск в отношении компании в свой собственный административный суд, а не в федеральный.

В свою очередь Антимонопольный подкомитет Палаты представителей Конгресса США в докладе, опубликованном в начале октября, заявил, что Facebook «привел рынок социальных сетей к состоянию монополии и теперь считает конкуренцию между собственными продуктами более значимой, чем конкуренцию с другими фирмами».

Со своей стороны глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе в июле заявил, что успех Instagram стал возможен благодаря инвестициям компании в социальную сеть после ее приобретения в 2012 году.