Україна і Нідерланди співпрацюватимуть у розвитку електротранспорту

Україна і Нідерланди співпрацюватимуть у сфері розвитку електротранспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зокрема зазначається, що міністр інфраструктури Владислав Криклій провів робочу зустріч зі старшим віцепрезидентом нідерландського холдингу VDL Group Рольфом-Яном Цвіпом, під час якої обговорили можливу співпрацю у розвитку транспортної інфраструктури України, зокрема, електромобільного транспорту.

Рольф-Ян Цвіп повідомив про готовність співпрацювати з Україною у розвитку транспортної інфраструктури та електротранспорту.

У ході переговорів Владислав Криклій повідомив, що в рамках впровадження Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року Мінінфраструктури тісно співпрацює з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за проєктами, покликаними розвивати міський електротранспорт в Україні.

У Міністерстві інфраструктури також зауважують, що в активній фазі реалізації перебуває спільний з ЄІБ проєкт «Міський громадський транспорт України І», завдяки якому наразі оновлюються парки громадського транспорту в 11 українських містах на загальну суму 200 млн євро. Крім цього, відомство планує додатково залучити 200 млн євро на розвиток екологічно чистого транспорту шляхом реалізації другої частини проєкту з ЄІБ “Міський громадський транспорт України ІІ”.

Криклій зосередив увагу на тому, що кількість електромобілів в Україні невпинно зростає, тому важливим питанням для відомства залишається створення розвинутої мережі зарядної інфраструктури, яка б дозволила власникам електрокарів комфортно пересуватися не лише в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні. Відтак, спільно з фахівцями та науковцями міністерство працює над внесенням нових змін у державні будівельні норми щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування.

За словами міністра, для розвитку внутрішнього ринку електромобільності уряд України опрацьовує можливість створення стимулюючих заходів. Відтак, у Верховній Раді вже зареєстровані законопроєкти №3476 та №3477, що передбачають низку податкових та митних пільг для виробництва електричних транспортних засобів в Україні. Разом із тим, представники бізнесу з Китаю, США та Німеччини зацікавлені у виробництві електрокарів та батарей на території України, але чекають преференцій з боку держави. Тому головне завдання української сторони – створити умови для створення власного виробництва електромобільної галузі.