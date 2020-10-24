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Помпео призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам

24.10.2020

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, которые воюют в Нагорном Карабахе. Помпео призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров.

Об этом глава американского Госдепа написал на странице в Twitter.

По словам Помпео, во время отдельных встреч с Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым обсуждались шаги для прекращения насилия в Нагорном Карабахе.

«Обе (стороны конфликта — ред.) должны придерживаться режима прекращения огня и вернуться к переговорам» — заявил он по результатам переговоров.

Напомним, накануне пресс-пул Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп также участвует в переговорах с Азербайджаном и Арменией. Трамп выступает в роли посредника.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе уже невозможно дипломатическим путем.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию использовать свое региональное влияние для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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