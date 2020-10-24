Студентку во Франции осудили за комментарий о «заслуженности» смерти обезглавленного учителя

Четыре месяца условно по делу об оправдании терроризма получила 19-летняя студентка из Безансона (Франция). Об этом сообщает L’Est Republican. Причиной преследования девушки стал ее пост в Facebook о том, что смерть учителя Самюэля Пати была «заслужена».

Таким образом она отреагировала на сообщение издание об общенациональном траурном митинге. Студентка отреагировала на комментарии других пользователей, сочувствовавших убитому. О реакции девушки сообщили в государственную платформу Pharos, отслеживающую незаконный контент в национальном сегменте интернета.

Когда через несколько дней ее задержали, она говорила, что не знала подробностей произошедшего и извинялась, утверждая, что поняла свою ошибку и сама удалила комментарий.

Силовики проверили ее компьютер и смартфон. Связей с террористами не нашли. Обвинение просило для нее 6 месяцев условно и 180 часов общественных работ, но суд принял более мягко решение — четыре месяца условно и обязательные курсы гражданского просвещения.

По данным главы французского правительства Жана Кастекса, за неделю после убийства было 1279 случая обращения о незаконном контенте, 27 человек арестованы. Чиновник пообещал активнее бороться с проявлениями ненависти в Сети.