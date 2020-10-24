В Киевской области главу избиркома подозревают в подделке документов

В Киевской области глава избирательной комиссии Белоцерковского района подозревается в подделке избирательной документации, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным следствия, глава избиркома умышленно, по предварительному сговору с секретарем комиссии, с помощью техники изготовили фальшивый протокол заседания поселковой территориальной избирательной комиссии Белоцерковского района. Они внесли в его содержания ложные сведения относительно рассмотрения вопроса об отказе одного из кандидатов баллотироваться на пост поселкового головы.

В рамках уголовного производства полицейские опросили всех членов территориальной избирательной комиссии, изъяли необходимую документацию и другие вещественные доказательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК Украины.

Статьей предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Другому подозреваемому, который является действующим адвокатом, о подозрении еще не сообщили. Проект документа направлено в Офис генерального прокурора для согласования.