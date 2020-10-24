Названо п’ять найкращих продуктів для нервової системи

Їжа, що містить антиоксиданти, вітаміни, корисні жири і необхідні мінерали – хороший вибір, якщо людина хоче зміцнити здоров’я нервової системи.

Всього виділено п’ять кращих продуктів для цієї мети, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

На першому місці авокадо. Ці фрукти багаті фолієвою кислотою і вітаміном К, який зміцнює центральну нервову систему. Це знижує ризик інсульту і покращує когнітивні функції.

Другим іде брокколі. Даний овоч корисний для нервової системи через високий рівень вітаміну К і холіну. Це також зберігає гостроту розуму.

На третьому місці горіхи. Потрібно їсти більше мигдалю, кешью, фундука і волоських горіхів, багатих магнієм. Бразильські горіхи містять селен. Ці поживні речовини заспокоюють нервову систему.

Далі йде вівсянка. Миска вівсяної каші кожен день допомагає стабілізувати центральну нервову систему. Вівсянка також корисна для всього здоров’я в цілому.

Замикає п’ятірку зелений чай. Вміщені в зеленому чаї антиоксиданти корисні для нервової системи. Це катехіни, що запобігають старінню мозку, пов’язаному зі стресом.