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Что нельзя делать на избирательном участке: ЦИК опубликовала предупреждение

24.10.2020

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы-2020. Во время голосования на избирательном участке необходимо быть осторожными в своих действиях, чтобы не нарушить закон.

Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook опубликовала предупреждение для украинцев и перечень действий, запрещенных в помещении для голосования.

Так, на избирательном участке запрещено:

  • Фотографировать бюллетень и делать видеофиксацию

  • Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам

  • Приносить символику политических партий или кандидатов

Кроме того, нельзя рисовать на избирательном бюллетене, поскольку его признают недействительным.

 

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