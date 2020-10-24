Войска «Л/ДНР» дважды атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие обстрелов не было.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.

«С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано», – отметили в штабе.