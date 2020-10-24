В центре Киева Audi влетела в дом, пострадали парень с девушкой

В центре Киева вечером в пятницу, 23 октября, Audi на высокой скорости влетела в дом, в результате чего пострадали два человека.

Как передает «Суспільне«, авария произошла на углу улиц Владимирской и Прорезной. По словам свидетелей, водитель мчался со скорости около 200 км/час.

Пострадавшими оказались парень с девушкой, которые шли по тротуару – они попали на капот и их прижало к стене.

После ДТП водитель пытался включить задний ход и покинуть место происшествия, но ему это не удалось. Свидетели заявили, что он якобы успел покинуть место аварии на белой Tesla, но в салоне Audi осталась женщина-пассажир.

У центрі Києва автомобіль в’їхав у будинок pic.twitter.com/sf1uWl02z4

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) October 23, 2020