Полякова перенесла концерт в Киеве из-за подозрения на коронавирус

Украинская певица Оля Полякова отменила концерт в Киеве 26 октября, из-за которого попала в скандал. Многие члены ее команды заболели и ждут результаты тестов на коронавирус. Артистка также заподозрила COVID-19 и у себя.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, в последнее время она находилась в контакте со многими людьми, которые были задействованы в организации ее концерта.

«Только что начались репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя нехорошо», – заявила Полякова .