СМИ назвали главный недостаток iPhone 12: в Apple ответили

Новый iPhone 12 Pro обладает весомым недостатком – снижение времени автономной работы смартфона.

Как сообщил редактор The Verge Нилай Пател, время работы гаджета от Apple сильно зависит от использования сетей 4G и 5G. Он отметил, что сети пятого поколения быстрее разряжали батарею нового iPhone 12.

«Примерно через 2,5 часа экранного времени у смартфона осталось 18% заряда», – отметил он.

Журналист также сказал, что разница в автономности также будет ощутима при использовании стандартной сети 5G и сетей миллиметрового диапазона (mmWave), который является более энергозатратным для устройства.

Пател обратился за комментарием к Apple, чтобы прояснить ситуацию с временем автономной работы. В «яблочной» компании ему ответили, что ожидается, что заряда аккумулятора должно хватать на весь день использования.

Резюмируя Пател сказал, что iPhone 11 отличался лучшим временем автономной работы, чем нынешний флагман от Apple.