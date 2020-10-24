Дания запретила собрания больше 10 человек и продажу алкоголя после 22:00

Власти Дании приняли решение ужесточить лимит на собрания в группах с 50 до 10 человек, а также запретить продажу алкоголя после 22:00, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

Граждан страны также обязуют носить маски во всех закрытых общественных местах, например, в супермаркетах.

Ограничение на число участников собраний будет действовать по меньшей мере в течение четырех недель, а запрет на продажу алкоголя после 22:00 и требование носить маску продлятся до 2 января.

“Мы должны быть готовы к немедленному и резкому увеличению числа госпитализаций”, – заявил на брифинге министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике на фоне того, как в стране был зафиксирован суточный рекорд подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 859.

Хойнике также подчеркнул, что Дания закупила достаточное количество вакцин от COVID-19 для всего своего населения в 5,8 млн человек. Власти подписали соглашение с компанией Johnson & Johnson Denmark, которая занимается разработкой вакцины.

Всего у 38,6 тыс. жителей страны был зафиксирован COVID-19. 697 пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, 31,2 тыс. полностью выздоровели.