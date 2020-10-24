СБУ обезвредила мощную преступную группу, в которую входили правоохранители

Служба безопасности Украины пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая незаконно использовала технические средства для негласного получения информации и контроля за трафиком соединений абонентов мобильной связи.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Также задокументирован факт попытки привлечения фигурантов к подготовке провокаций накануне проведения местных выборов в Донецкой области», — добавили в СБУ.

По предварительным данным, злоумышленники действовали под прикрытием так называемой «охранно-детективной компании». В состав группы входило около 100 участников, в том числе бывшие и действующие правоохранители, представители криминальной среды и работники охранных фирм. Фигуранты специализировались на предоставлении «услуг» по незаконной слежке за гражданами, участвовали в рейдерских захватах, терроризировали предпринимателей, а также сбывали оружие, взрывчатку и наркотики.

«Во время проведения 45 одновременных обысков по месту расположения „охранно-детективной структуры“, по адресам проживания фигурантов на территории столичного региона, а также в Харькове, Житомире и Хмельницком, и мест дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов изъяты спецсредства для негласного получения информации, боеприпасы и наркотические вещества. Выявлена компьютерная техника и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность», — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении четырем организаторам и активным участникам группировки подозрения по статьям 359, 263 и 361 Уголовного кодекса Украины и избрания им мер пресечения.



