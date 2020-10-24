Johnson & Johnson відновили випробування вакцини від COVID-19 після хвороби в одного учасника

Компанія Johnson & Johnson продовжила тестування вакцини від COVID-19. На початку жовтня вони призупиняли процес через невідоме захворювання в учасника випробування.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Wall Street Journal.

Управління з санітарного нагляду США почало розслідування після того, як в одного учасника випробування з’явилася «незрозуміла хвороба». Як з’ясувалося, 12 жовтня чоловік переніс інсульт після того, як отримав вакцину.

Зрештою, фахівці не виявили жодного зв’язку з тим, що препарат міг спровокувати інсульт. Тому компанії рекомендували продовжити випробування.