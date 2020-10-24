Наречена готувалася до весілля з чоловіком, який не знав про це

Користувачка соцмережі розповіла, що сім місяців готувалася до весілля з чоловіком, який згодом заявив, що не пам’ятає, щоб робив їй пропозицію руки і серця, пише Daily Mail.

Потенційний жених заявив їй, що не тільки забув про те, що кликав її заміж, але і взагалі не підозрював, що вони зустрічаються. Про це він сказав дівчині після її слів про купівлю весільної сукні.

«Дев’ять місяців тому мій, як я думала, наречений запропонував мені вийти за нього заміж. У нього не було обручки, тому я вирішила, що це спонтанне рішення. Але я спокійна жінка, я розуміла, що каблучка буде пізніше і що найголовніше — що ми є одне в одного. Я сім місяців планувала весілля мрії. Коли я сказала йому, що займуся купівлею сукні, він подивився на мене так, наче у мене п’ять голів», — поділилася дівчина в соціальній мережі.

Користувачі припустили, що чоловік міг «психологічно маніпулювати нею весь цей час». Також вирішили, що він міг покликати її заміж жартома і відразу забути про це.

: korrespondent.net