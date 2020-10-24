Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ

Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана ІІІ Вселенским собором, помянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии.

Об этом 24 октября на своей странице в Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что это является актом признания автокефалии Православной церкви Украины и знаком установления полного евхаристического общения.

«Признание ПЦУ продолжается, что также свидетельствует о росте ее авторитета. Спасибо Кипрской Церкви за поддержку, молимся и работаем для укрепления и развития Православной Церкви Украины», – отметил Порошенко.

Кто еще признал автокефалию ПЦУ

В августе 2019 года синод Элладской церкви (Греция) подтвердил каноничность получения автокефалии ПЦУ от Вселенского патриарха.

Затем старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ.