Зятя Боголюбова “нагнули” на 12 метров

В недострое на улице Олеся Гончара, 17-23 начнется масштабный демонтаж последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности. Об этом сообщил и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Сейчас высота здания — 39 метров. Застройщик обязался демонтировать 12 метров здания.

“Двенадцатилетняя история с недостроем на улице Гончара доходит до логического завершения. Вместе с активистами власть подписала меморандум с новыми владельцами здания о демонтаже последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности”, — рассказал Мондриевский.

По его словам, разрешение на нарушение благоустройства уже получено. “Любое строительство должно происходить в соответствии с нормами и правилами. Особенно это касается центральной исторической зоны и буферной зоны Национального заповедника “Софии Киевской”, который находится под постоянным наблюдением ЮНЕСКО”, — отметил Мондриевский.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря слаженной непрерывной работе активистов Марины Соловьевой, Ирины Никифоровой, директора Национального заповедника “Софии Киевской” Нели Куковальской.

Строительство жилого комплекса Fresco Sofia на ул. Гончара проводилось в охранной зоне ансамбля сооружений Собора Святой Софии и превышало допустимую этажность застройки. Согласно госреестру, владелец Fresco Sofia — компания “Инвестиционно-строительная группа”. В истории регистрационных данных реестра указано, что 27 июля 2020 года новым основателем группы стала компания по управлению активами “Финансовый капитал”. В списке основателей этой компании указан Станислав Шейхетов, который, по информации СМИ, является зятем Геннадия Боголюбова.

Укррудпром