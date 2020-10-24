У покинутому Чорнобилі знайшли унікальні пам’ятки старовини

Під час археологічних розкопок у покинутому після аварії на АЕС Чорнобилі знайшли унікальні знахідки часів неоліту. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Розкопки тривають вже три тижні. Дослідники шукають сліди існування давнього городища, яке згадується ще в Іпатіївському літописі як місце полювань князя Рюрика Ростиславича.

“Чорнобиль – це літописне місто, але щоб довести, що це саме те городище, що це не просто якесь поселення, треба знайти фортифікацію. По матеріалу – це міський тут матеріал. Багато скляних браслетів, хрестиків”, – каже науковий співробітник Державного центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Максим Курзенков.

Під час розкопок археологи натрапили на ще давніші знахідки. Це вже не доба Київської Русі, а предмети епохи неоліту, яким приблизно 5-6 тисяч років до нашої ери.