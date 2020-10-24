В соцсеть попали персональные данные террористов из оккупированой Горловки

В соцсети появилась информация о работе Горловского «МГБ ДНР», работающего на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области.

Персональные данные так называемых «силовиков» опубликовал Telegram-канал «Пиковый туз».

В сеть попал список представителей незаконных вооруженных формирований с указанием имен, дат рождения и даже домашних адресов «стражей порядка».

«Хочется их спросить — и как?! Врагов победили? Так зачем вам тогда на контролируемой территории комендантский час и жесткий до глупости контрразведывательный режим? Или вы сомневаетесь в лояльности народа?», — говорится в сообщении.

Более того, горловских НВФ предупреждают, что якобы «информации в открытом доступе будет все больше и больше».

Блогер Телеграм-канала также призывает НВФ искать выход и «наводить мосты».