Британские ученые обнаружили снижение умственных способностей у переболевших COVID-19

Группа нейрофизиологов и медиков под руководством Адама Хэмпшира из Имперского колледжа Лондона установила, что у переболевших COVID-19 пациентов ухудшаются когнитивные способности.

Об этом сегодня сообщает «Газета.ру» со ссылкой на публикацию ученых в электронной библиотеке medRxiv.

Врачи провели исследования памяти и когнитивных способностей у 84 тысяч добровольцев и сделали вывод о том, что переболевшие COVID-19 справлялись с заданиями хуже, чем 65% здоровых людей того же возраста.

То, насколько ухудшились умственные способности людей, зависело от того, насколько тяжело они болели.

В среднем эффект от болезни был таким же, как если бы эти люди постарели на 10 лет.

Больше всего болезнь повлияла на уровень понимания текстов и смысла слов.

Незатронутыми остались эмоциональная сфера, пространственная память и способность запоминать числа.

«Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций», — заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.