У США журналіста відсторонили від роботи через мастурбацію

Безглуздий інцидент стався з журналістом The New Yorker Джеффрі Тубіна. У той час, як чоловік був присутній на робочій конференції в Zoom, він став мастурбувати, і це стало надбанням його співрозмовників, повідомляє Vice.

Чоловік вибачився за інцидент.

«Я зробив прикро дурну помилку, вважаючи, що був за кадром. Я приношу вибачення моїй дружині, сім’ї, друзям і колегам. Я вважав, що мене не видно в Zoom. Я думав, що ніхто з учасників конференції мене не побачить. Я думав, що відключив відео», — сказав Тубін.

Представник The New Yorker Наталі Раабе (Natalie Raabe) заявила, що видання займається розслідуванням питання, а до винесення вердикту Тубін тимчасово відсторонений від посади.

На телеканалі CNN, де Тубін числиться в якості юридичного аналітика, теж випустили заяву про інцидент. Представники компанії відзначили, що співробітник попросив у них взяти перерву в роботі, щоб розібратися з особистою проблемою.

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: korrespondent.net