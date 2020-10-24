Страница Зеленского в Instagram стала недоступной в «день тишины»

В субботу, 24 октября, стал недоступен аккаунт президента Украины Владимира Зеленского в Instagram.
При попытке попасть на официальную страницу Зеленского появляется сообщение об ошибке.
«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, ссылка, по которой вы перешли, недействительна или страница удалена», – говорится в сообщении.
Возможно, в соцсети произошел сбой, совпавший с «днем тишины» перед местными выборами в Украине. Также не исключено, что страница президента заблокирована.
При этом личная страница Зеленского в Facebook продолжает работать.
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