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Можно ли фотографировать бюллетень на местных выборах: ЦИК дала ответ

24.10.2020

Фотографировать избирательный бюллетень на местных выборах-2020 в Украине, которые состоятся 25 октября, запрещено законом.

Также запрещается делать видеофиксацию. Об этом украинцев предупредила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Это является нарушением тайны голосования.

На избирательном участке также нельзя:

  • Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам

  • Приносить символику политических партий или кандидатов

Кроме того, нельзя рисовать на избирательном бюллетене, поскольку его признают недействительным.

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