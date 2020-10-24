Можно ли фотографировать бюллетень на местных выборах: ЦИК дала ответ

Фотографировать избирательный бюллетень на местных выборах-2020 в Украине, которые состоятся 25 октября, запрещено законом.
Также запрещается делать видеофиксацию. Об этом украинцев предупредила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Это является нарушением тайны голосования.
На избирательном участке также нельзя:
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Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам
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Приносить символику политических партий или кандидатов
Кроме того, нельзя рисовать на избирательном бюллетене, поскольку его признают недействительным.
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