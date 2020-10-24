В «красном» Харькове ночные клубы проигнорировали карантин

В Харькове, который находится в «красной» зоне эпидемической опасности, ночные клубы проигнорировали карантинные ограничения.

Соответствующие видео опубликовали очевидцы вечеринок, а также сами заведения на своих страницах в социальных сетях.

В комментариях к публикациям пишут, что «отличились» местные ночные клубы «Галактика» и «Панорама».

«В Галактике сегодня отмечали «красную зону», а что так можно было? Школы закрыли, ВУЗы закрыли, ну хоть клубы работают», – говорится в публикации «Харьков Life» в Telegram.

Отметим, что по состоянию на 24 октября в Харьковской области зафиксировано 32 112 случаев коронавируса, из них – 520 за прошедшие сутки.